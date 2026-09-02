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Пятый канал

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«Я у Кати живу»: SHAMAN рассказал о жилищном вопросе после свадьбы

«Я у Кати живу»: SHAMAN рассказал о жилищном вопросе после свадьбы

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, после свадьбы живет у своей жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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