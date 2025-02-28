Великий пост в 2025 году: значение, недели, что можно и нельзя делать

ТАСС/Игорь Онучин Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы – 40 дней – и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой.
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