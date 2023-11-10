Ил-96-400М: преждевременная радость

В новостях уже бурно отметили первый полет первого образца Ил-96-400М, можно было прочитать и посмотреть много радостных изъявлений на эту тему, дескать, можем, весь мир утрется (имелись в виду, как я понял, «Боинг» и «Аэробус») и все в таком духе.