Макс Ферстаппен: Ощущения от машины оставляли желать лучшего

Макс Ферстаппен: Ощущения от машины оставляли желать лучшегоGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что помешало ему выиграть на Гран При Майами и поздравил Ландо Норриса с первой победой.