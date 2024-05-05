Макс Ферстаппен: Ощущения от машины оставляли желать лучшего

Макс Ферстаппен: Ощущения от машины оставляли желать лучшегоGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что помешало ему выиграть на Гран При Майами и поздравил Ландо Норриса с первой победой.
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