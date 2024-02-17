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LCI: ротация в армии обеспечивает преимущество России над Украиной

LCI: ротация в армии обеспечивает преимущество России над Украиной

Российская армия может получить тактическое преимущество на поле боя благодаря ротации в подразделениях, которая решает проблему нехватки опытных людей в командовании, объяснил в эфире LCI военный эксперт Бенуа Биан.

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