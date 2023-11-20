Сорванные провода и кучи мусора: как выглядит Красноярск после урагана

Скриншот видео Красноярск стал одним из сибирских городов, в котором накануне бушевал ураган. Корреспондент РЕН ТВ Владислав Тамошаускас побывал в краевой столице и показал, как выглядят многие дворы после непогоды.
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