Пять подростков пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Тыве

Машина опрокинулась в результате ДТП в Тыве, пострадали пять подростков. Об этом 16 сентября сообщили в МВД РФ по региону.
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