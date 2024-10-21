Бузова показала трусы за 100 тысяч рублей (фото)

Бренд белья — довольно дорогой. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена) показала, как выглядят ее трусы за 100 тыс.
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