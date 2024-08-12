⚡️Нациста посадили! Глава узбекского землячества дождался приговора

Дмитрий Гурин

Это только начало, начальный прецедент уже есть.............. У нас просто судьи ну очень пассивные (очкливые) в выборе статей по отдельным индивидуумам (а вдруг диаспорские мстить начнут), видимо еще с 90-х. Например я нигде не видел статей где можно было бы откупиться водителю за неумышленное убийство, но прецедент пошел с 90-х и уже не остановишь.....