⚡️Нациста посадили! Глава узбекского землячества дождался приговора

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Максим Гергерт
Мало дали
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15 час.
Людмила Фирстова
Максим, главное прецедент, а теперь всех уродов можно  под эту статью определить и дать реальный срок...
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13 час.
Дмитрий Гурин
Это только начало, начальный прецедент уже есть.............. У нас просто судьи ну очень пассивные (очкливые) в выборе статей по отдельным индивидуумам (а вдруг диаспорские мстить начнут), видимо еще с 90-х. Например я нигде не видел статей где можно было бы откупиться водителю за неумышленное убийство, но прецедент пошел с 90-х и уже не остановишь.....
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7 час.

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