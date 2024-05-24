Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса

В столице реализуются шесть программ для МСП, в т.ч. четыре специализированные В персональном блоге Сергея Собянина опубликована информация о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Москве.
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