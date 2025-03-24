Президенты России и США подтвердили готовность продолжать контакты при необходимости -- пресс-секретарь президента РФ

Москва, 23 марта /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили готовность при необходимости продолжать контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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