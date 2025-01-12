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Царьград

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SHOT: в селе Виноградовка Амурской области подросток умер от отравления алкоголем

SHOT: в селе Виноградовка Амурской области подросток умер от отравления алкоголем

В селе Виноградовка Амурской области в ночь на Рождество произошла трагедия.Telegram-канал SHOT сообщает, что подросток смешал разные спиртные напитки и скончался от отравления алкоголем.

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Комментарии
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Амара Карпова
Минздрав предупреждает...🥲
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19 час.

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