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Царьград

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Редкие золотые монеты, украденные из музея во Франции, всплыли на антикварном рынке в Москве

Редкие золотые монеты, украденные из музея во Франции, всплыли на антикварном рынке в Москве

В России была найдена коллекция старинных золотых монет, ранее похищенная во Франции. Среди них - экземпляры, отчеканенные в античные времена.

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