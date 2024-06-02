Глава Коми назвал вероятную причину пожара на нефтезаводе в Ухте

Причиной возникновения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, в результате которого пострадали несколько человек, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности, сообщил глава Коми Владимир Уйба.
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