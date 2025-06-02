«Я здесь не ради вас». Энрике резко ответил журналистке, с которой у него плохие отношения со времен «Барселоны», после финала ЛЧ

После победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов главный тренер парижан выступил в эфире Movistar+. Он дал комментарий в присутствии Сусаны Гуаш, каталонской журналистки, с которой у него не лучшие отношения еще со времен его работы в «Барселоне».