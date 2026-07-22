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Немецкий журналист осадил Зеленского из-за одного решения

Немецкий журналист осадил Зеленского из-за одного решения

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, выразил мнение, что восстановление Михаила Федорова в должности министра обороны Украины грозит президенту Владимиру Зеленскому серьезной потерей реальной власти.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Понятно, что главком был Сыроватый, стал другой - Драпатый.
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