Лучший матч Миранчука, вылет Кокорина и Лунев в 1/16 финала! В Лиге Европы определились все участники плей-офф

14 декабря завершился групповой этап Лиги Европы. В Лиге Европы стали известны восемь участников 1/8 финала – это клубы, победившие в своих квартетах: «Байер» (Германия), «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Брайтон» (все — Англия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия).