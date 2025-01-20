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Царьград

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Китайские СМИ ругали президента Ирана за нарушение этикета на встрече с Путиным

Китайские СМИ ругали президента Ирана за нарушение этикета на встрече с Путиным

В чем заключалось нарушение этикета президентом Ирана на встрече с главой России Владимиром Путиным, объяснили китайские журналисты.

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