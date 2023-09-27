В команде Бивола назвали четырех потенциальных соперников на следующий бой

Менеджер Дмитрия Бивола назвал потенциальных соперников боксера на следующий бой. Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, с кем его клиент может провести следующий поединок.