В команде Бивола назвали четырех потенциальных соперников на следующий бой

Менеджер Дмитрия Бивола назвал потенциальных соперников боксера на следующий бой. Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, с кем его клиент может провести следующий поединок.
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