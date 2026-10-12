На Ставропольской заменят козырьки подъезда и огородят детскую площадку

В обходе района, который совершил глава управы Алексей Бирюков, приняли участие представители управы, ГБУ «Жилищник района Люблино», муниципальные депутаты, активные жители.
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