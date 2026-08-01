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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Пережила расставание с наркоманом, разводы с двоеженцем и бизнесменом, роды 17-летней дочки: Как живёт Валерия Гай Германика

Шоу-бизнес: Пережила расставание с наркоманом, разводы с двоеженцем и бизнесменом, роды 17-летней дочки: Как живёт Валерия Гай Германика

У неё всегда был неформальный взгляд на жизнь вообще и на кино в частности, её называли бунтаркой и удивлялись способности снимать фильмы глубокой проблематики, которые цепляют за душу и заставляют задуматься о времени и о себе.

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