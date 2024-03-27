Фламинго выпустили на свободу в Новосибирском зоопарке 27 марта

К прогулке под мартовским солнцем птиц готовили заранее. Сотрудники Новосибирского зоопарка постепенно приучали фламинго к свежему воздуху – ненадолго открывали двери в павильоне и следили за поведением птиц.
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