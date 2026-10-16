Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России свидетельствуют о том, что Владимира Зеленского «не заботят» просьбы президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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