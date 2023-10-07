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ХАМАС обнародовал кадры ликвидации израильского танка Merkava Mk4 с помощью БПЛА

ХАМАС обнародовал кадры ликвидации израильского танка Merkava Mk4 с помощью БПЛА

Беспилотник ХАМАС с помощью сброшенного снаряда ликвидировал израильский танк Merkava Mk4. Кадры уничтожения с официальной эмблемой палестинского движения опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

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