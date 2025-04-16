Кино: Не смог простить аборт первой жене и измену второй, а теперь вынужден воспитывать внука: Как живет актёр Сергей Никоненко в свои 84

Фильмография сегодняшнего именинника Сергея Никоненко насчитывает около 300 работ в кино и сериалах, куда входят не только сыгранные роли, но и продюсерские, режиссёрские и сценарные работы, а также озвучивание.
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