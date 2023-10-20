Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу

Наши "дорогие государственники и их дети" бегут и спотыкаются, особенно дети, внедрены в недружественные страны, через силу тусят.

Платон Платонов

Да это всё фигня. Всем пофиг, что думают рядовые украинцы. У Зеленского проблема, куда бежать после войны и где скрываться от правосудия? Он уже и родителей в Израиль отправил, а тут вон чего происходит, того и гляди, Израиль медным тазом накроется, и куда деваться бедному еврею?