Владислав СКВОРЦОВ (Украина) Война в Израиле спутала Зеленскому все карты. И не потому только, что часть западного оружия, предназначенного ему, отдадут израильтянам, но и потому, что украинцы могут сравнить, как воюют в Израиле, и как воюют на Украине.
Война на Украине и война в Израиле: украинцы видят разницу
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Наши "дорогие государственники и их дети" бегут и спотыкаются, особенно дети, внедрены в недружественные страны, через силу тусят.
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20 час.
Платон Платонов
Да это всё фигня. Всем пофиг, что думают рядовые украинцы. У Зеленского проблема, куда бежать после войны и где скрываться от правосудия? Он уже и родителей в Израиль отправил, а тут вон чего происходит, того и гляди, Израиль медным тазом накроется, и куда деваться бедному еврею?
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8 час.
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