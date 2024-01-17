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Мэрия Новосибирска создаёт новое учреждение для обслуживания образования

Мэрия Новосибирска создаёт новое учреждение для обслуживания образования

Новая техническая организация будет работать с образовательными учреждениями Центрального округа.В мэрии Новосибирска решили создать новое учреждение в сфере образования – Службу технического заказчика образовательных организаций.

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