Мэрия Новосибирска создаёт новое учреждение для обслуживания образования

Новая техническая организация будет работать с образовательными учреждениями Центрального округа.В мэрии Новосибирска решили создать новое учреждение в сфере образования – Службу технического заказчика образовательных организаций.
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