Премиальные коттеджи на Рублевке и Новой Риге за год подорожали на 61%

Цены на элитное загородное жилье за год выросли как на первичном, так и на вторичном рынке Средний бюджет предложения премиальных домов от застройщиков в Подмосковье за год (первое полугодие 2024 года к первому полугодию 2023 года) увеличился на 61% за год, до 129 млн руб.