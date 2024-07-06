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Премиальные коттеджи на Рублевке и Новой Риге за год подорожали на 61%

Цены на элитное загородное жилье за год выросли как на первичном, так и на вторичном рынке Средний бюджет предложения премиальных домов от застройщиков в Подмосковье за год (первое полугодие 2024 года к первому полугодию 2023 года) увеличился на 61% за год, до 129 млн руб.

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