Как остановить произвол мигрантов? После изнасилования журналистки в Москве озвучено предложение

Natalija Osminina

Надо спросить у Господа, кто выпердил Горбачва с Ельциным, которые продали ЦБ РФ - американцам. А Ельцин вдовесок еще и продал США ядерную кнопку России. И хотя сейчас она уже в руках Путина, но осталось подчинение ЦБ РФ и Сбера - ЦБ США. Поэтому разрубить доллларовую паутину коррупции и служению США, опутавшую всю Россию он еще не в силах. Как я уже писала выше все чиновники России работают на Мировые кланы Исламистов, Сионистов и США. Что мы видим по нескончаемым коррупционным делам и в МО, и в МВД, и просто в аресте губернаторов и пр, уже не говоря о Миграционном центре, Думе , Спорте,и Министерствах культуры и образования, до которых еще не добрались. И второй вопрос к Господу: кто выпердил таких дебилов, как Вы, слепых червей, отрицающих реальность?