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Как остановить произвол мигрантов? После изнасилования журналистки в Москве озвучено предложение

Как остановить произвол мигрантов? После изнасилования журналистки в Москве озвучено предложение

Очередное преступление, совершённое мигрантами в Москве, переполнило чашу терпения общественности и вызвало всплеск критики против миграционной политики.

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Странник
откуда ты, особь?
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1 час.
С
Странник
господи. откуда вы все вылезли, кто вас выпердил?
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1 час.
Natalija Osminina
Надо спросить у Господа, кто выпердил Горбачва с Ельциным, которые продали ЦБ РФ - американцам. А Ельцин вдовесок еще и продал США ядерную кнопку России. И хотя сейчас она уже в руках Путина, но осталось подчинение ЦБ РФ и Сбера - ЦБ США.  Поэтому разрубить доллларовую паутину коррупции и служению США, опутавшую всю Россию он еще не в силах. Как я уже писала выше  все чиновники России работают на Мировые кланы Исламистов, Сионистов и США.  Что мы видим по нескончаемым коррупционным делам и в МО, и в МВД, и просто в аресте  губернаторов и пр, уже не говоря о Миграционном центре, Думе , Спорте,и Министерствах культуры и образования, до которых еще не добрались. И второй вопрос к Господу: кто выпердил таких дебилов, как Вы, слепых червей, отрицающих реальность?
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1 час.

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