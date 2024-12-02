Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 650 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Киев в понедельник, 2 декабря, пообещал объявить о новом пакете военной помощи Украине на €650 млн на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая.