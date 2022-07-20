9 знаменитостей, которых нелегко узнать, посмотрев на архивный снимок

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Медийные личности активно делятся своими достижениями и событиями из жизни в социальных сетях. А как они выглядели до того, как стали популярными? Сможете ли вы узнать знаменитость по одному детскому фото? Проверьте силы в новом тесте "Газеты.

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