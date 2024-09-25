В Краснодарском крае сотрудники специализированного подразделения по раскрытию и расследованию IT-преступлений раскрыли мошенничество

С сообщением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Новороссийска. Заявительница пояснила, что по объявлению в сети Интернет нашла женщину, которая предлагала услуги по приобретению автомобилей иностранного производства из-за рубежа с доставкой по России.