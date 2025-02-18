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Царьград

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В России могут ввести семейное налогообложение: Что это такое и кого может коснуться

В России могут ввести семейное налогообложение: Что это такое и кого может коснуться

РСПП выступил с двумя предложениями: ввести семейное налогообложение и проиндексировать пороги шкалы НДФЛВ распоряжение "Ведомостей" поступили документы, подготовленные национальным союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

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