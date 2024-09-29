Япония решила вернуть Китаю двух гигантских панд Лили и Синсин

Чартерным рейсом из Японии в Китай вылетели две гигантские панды — самец Лили и самка Синсин. Животных, которые обитали в токийском зоопарке Уэно, решили вернуть из-за состояния здоровья, сообщило агентство Kyodo.
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