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Япония решила вернуть Китаю двух гигантских панд Лили и Синсин

Япония решила вернуть Китаю двух гигантских панд Лили и Синсин

Чартерным рейсом из Японии в Китай вылетели две гигантские панды — самец Лили и самка Синсин. Животных, которые обитали в токийском зоопарке Уэно, решили вернуть из-за состояния здоровья, сообщило агентство Kyodo.

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