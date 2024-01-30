Его компании Neuralink удалось сделать прорыв в мире медицины и технологий фото: Alexander Limbach; Getty ImagesО том, что первый человек получил накануне имплант от Neuralink рассказал сам Илон Маск в своей же соцсети X (экс-Twitter).
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