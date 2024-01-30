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Чип для управления гаджетами впервые вживили человеку в мозг — чему радуется Илон Маск

Чип для управления гаджетами впервые вживили человеку в мозг — чему радуется Илон Маск

Его компании Neuralink удалось сделать прорыв в мире медицины и технологий фото: Alexander Limbach; Getty ImagesО том, что первый человек получил накануне имплант от Neuralink рассказал сам Илон Маск в своей же соцсети X (экс-Twitter).

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