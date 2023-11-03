Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Какая хрень...  Если обделен умом, то тебе ничто не поможет...твой удел шалашовки.Как заполучить в ...
  • Сергей Лепехов
    Морена как была откровенным чучелом - так чучелом и осталась.В ЖЖ фоточеллендж
  • Наталия Комлева
    А вчера в секс-шоп зашёл, Все витрины обошёл – Там увидел бабу… надувную. Ах, какая женщина, какая женщина!!! Мне б т...Настоящие истории...

Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Как хозяйки они ничего из себя не представляли. Мне пришлось выкинуть после них всю посуду

Морена, недавно я написал вам, как зарабатывал деньги массажем. Хочу пояснить. Пока я зарабатывал по своей первой специальности БОЛЕЕ 2000$ в месяц, тратя лично на себя и оплату коммунальных услуг при этом от силы 800$, а почти все остальные деньги вкладывал в знания, умения, навыки, бывшие девушки хамили, дерзили и хотели, чтобы я тратил деньги только на них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх