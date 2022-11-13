«Надеюсь, ни одно животное не пострадало»: бизнесмен Пригожин высказался о скандальном видеоролике с Нужиным

Журналисты издания «Народные Новости» обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ранее опубликованное в Сети видео с якобы казнью Евгения Нужина, который, будучи бойцом ЧВК «Вагнер», перешел на сторону противника.