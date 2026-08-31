Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кремлевское дело: что было в действительности

1935 год. В Кремле кипит работа. Вожди принимают зарубежных гостей, комендант проверяет посты, а уборщицы в коридорах перемывают кости руководству.

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