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The Eurasia Daily news agency

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The Supreme Court of Russia will consider Timur Ivanov's complaints about the verdict in his presence

The Supreme Court of Russia will consider Timur Ivanov's complaints about the verdict in his presence

Former Deputy Defense Minister Timur Ivanov will be taken to the Supreme Court of Russia, which on September 3 will consider the defense's complaints about the verdict in the case of embezzlement in the purchase of ferries for the Kerch crossing, his lawyer Denis Baluyev told RIA Novosti.

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