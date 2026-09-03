🏥 Новое отделение женской консультации открыли в больнице Красногвардейского района Также медучреждение получило оборудование для лапароскопических операций, которое уже используют врачи.
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