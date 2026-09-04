7 вещей на всю осень: из них легко собрать образы для офиса, прогулки и встречи в кафе

Осень – время, когда хочется и выглядеть стильно, и при этом не мерзнуть. Кажется, будто для этого нужно множество вещей, но на самом деле вполне можно обойтись и капсульным гардеробом из 7 базовых предметов.
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