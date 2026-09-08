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Чёрные дыры растут вместе с Вселенной: гипотеза объясняет ранние сверхмассивные объекты

Чёрные дыры растут вместе с Вселенной: гипотеза объясняет ранние сверхмассивные объекты

Физики-теоретики Валерио Фараони из Университета Бишопс и Массимилиано Ринальди из Университета Тренто опубликовали на arXiv препринт, который ставит под сомнение традиционное представление о неизменности чёрных дыр в расширяющейся Вселенной.

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