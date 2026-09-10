Жених надел на половой орган кольцо после новости об отмене свадьбы

Расстроенный отменой свадьбы мужчина попал в больницу с металлическим кольцом на половом органе. Об этом сообщает Medical Daily со ссылкой на специализированное издание для урологов.
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