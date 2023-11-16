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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс стал вторым самым возрастным игроком в истории, кому удалось оформить трипл-дабл. Карл Мэлоун сделал его в 40 лет

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в игре против «Сакраменто» (110:125) записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

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