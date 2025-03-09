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ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Курской области по подземному газопроводу в Европу

ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Курской области по подземному газопроводу в Европу

Военный эксперт Юрий Подоляка озвучил первые итоги курского прорыва. ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Курской области по подземному газопроводу ВС РФ активизировали наступление в Курской области, охватив все ключевые направления.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
По этой бы трубе , да привет в европу отправить .
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