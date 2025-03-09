ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Курской области по подземному газопроводу в Европу

Военный эксперт Юрий Подоляка озвучил первые итоги курского прорыва. ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Курской области по подземному газопроводу ВС РФ активизировали наступление в Курской области, охватив все ключевые направления.
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