Вселенная как самосоздающая и самопознающая система

В

Воробей

Да, приходится сильно исхитряться, чтобы обходить концепцию Творца и Его Цели - того, ради чего Тому пришлось задумать и с тех пор генерировать матрицу Творения, как непрерывный процесс. Правда, такие выкрутасы не позволяют даже близко подойти к осознанию предмета Цели, что для некоторых из людей - трагедия всей жизни. Ибо, само их предназначение - быть способными к этому, может быть.