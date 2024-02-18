Виталий Вантурин Виталий Вантурин – незабываемое имя. Хотя он до сих пор малоизвестен широкой публике, я считаю, что такие люди, как он, — это будущее науки.
Вселенная как самосоздающая и самопознающая система
Комментарии
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В
Воробей
Да, приходится сильно исхитряться, чтобы обходить концепцию Творца и Его Цели - того, ради чего Тому пришлось задумать и с тех пор генерировать матрицу Творения, как непрерывный процесс. Правда, такие выкрутасы не позволяют даже близко подойти к осознанию предмета Цели, что для некоторых из людей - трагедия всей жизни. Ибо, само их предназначение - быть способными к этому, может быть.
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