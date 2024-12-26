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  • Слава Белый
    Ну утопить их , чтобы прочувствовали весь кайфНорвежское судно ...
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Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада ликвидировали шесть представителей новой сирийской власти, принадлежащих к группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), представляющих новые сирийские власти.

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