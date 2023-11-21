Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Политнавигатор Протоиерей Алексей Уминский, известный своей поддержкой блогера-уголовника Алексея Навального, призвал верующих не посещать те храмы, где во время Божественной Литургии произносится молитва за победу русского воинства.

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