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За в ДТП с автобусом в Архангельской области страховые выплаты заплатит Страховой Дом ВСК

За в ДТП с автобусом в Архангельской области страховые выплаты заплатит Страховой Дом ВСК

«Иждивенцы или близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Архангельской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

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