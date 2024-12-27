Мошенники гибкие, как стирательная резинка у школьника. Они заготовили для пенсионеров (и не только) новогодние схемы развода.
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Мошенники гибкие, как стирательная резинка у школьника. Они заготовили для пенсионеров (и не только) новогодние схемы развода.